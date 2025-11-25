Su Rai Storia “Boom. Nuovi consumi e costumi” per “Un’epoca nuova”

Gli italiani degli anni ‘50 hanno vissuto qualcosa di straordinario, un cambiamento che ha pochi precedenti nella storia delle nazioni. Nel giro di un decennio sono passati dalle fatiche dei campi alle luci della città, dalle macerie della ricostruzione alle gite al mare. In pochi anni la loro ricchezza è aumentata più che in tutto il secolo precedente. Si conclude rileggendo questo periodo la stagione di “Un’epoca nuova”, con Umberto Broccoli, in onda martedì 25 dicembre su Rai Storia.

Il lavoro degli italiani è cambiato il loro lavoro, da paese agricolo l’Italia è diventato un paese industriale. Sono cambiate le loro case, si sono riempite di nuovi utensili, li chiamano elettrodomestici, frigoriferi, lavatrici, televisori, che hanno cambiato la vita degli uomini e delle donne italiane. Sono cambiate le strade italiane, si sono riempite di nuovi veicoli, a due e a quattro ruote, Vespe, Lambrette, utilitarie.

Sono cambiati i vestiti degli italiani, soprattutto quelli dei giovani, che con i jeans e i giubbotti di pelle si vestono diversamente dai genitori. Anche la musica che ascoltano è diversa da quella degli adulti, dall’America è arrivato il rock ‘n roll, e con lui sono arrivati i jukebox, il 45 giri e i flipper. In poche parole, per dirla all’americana, nel corso degli anni ‘50 gli italiani hanno cambiato il loro “way of life”, lo stile di vita.