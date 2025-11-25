Stasera su Rai 5 “I 4 figli di Katie Elder” con Dean Martin e John Wayne: la trama

La trama del film western diretto da Henry Hathaway e tratto da un racconto di Talbot Jennings “I 4 figli di Katie Elder”, in onda martedì 25 novembre alle 21.20 su Rai 5

Texas, 1898. Ritrovatisi per dare l’addio alla madre, quattro fratelli uniscono le forze per salvare il ranch e la comunità da uno spietato mercante d’armi. È il film western diretto da Henry Hathaway e tratto da un racconto di Talbot Jennings “I 4 figli di Katie Elder”, in onda martedì 25 novembre alle 21.20 su Rai 5. Nel cast, Dean Martin, John Wayne, Earl Holliman, Martha Hyer, Michael jr Anderson, Jeremy Slate.