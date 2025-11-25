Stasera su Rai 4 “Déjà vu – Corsa contro il tempo” con Denzel Washington: la trama


Per gli appassionati del genere thriller fantascientifico, declinato anche sui temi filosofici, martedì 25 novembre in prima serata su Rai 4 c’è il film diretto da Tony Scott “Déjà vu – Corsa contro il tempo”

Il film, del 2006, è interpretato, tra gli altri, da Denzel Washington nei panni di un agente federale statunitense – Doug Carlin – chiamato ad indagare su un terribile attentato avvenuto su un traghetto a New Orleans, sperimentando un’inedita tecnologia che consente di intervenire sul passato, per riuscire a cambiare il corso degli eventi e salvare la vita delle persone. Azione, mistero, adrenalina si mescolano a spunti e domande sul destino e sul libero arbitrio, in un viaggio spazio-temporale incalzante.