Stasera su Rai 2 torna “Belve” con un omaggio a Ornella Vanoni. Ospiti: Orietta Berti, Martina Colombari, Filippo Magnini e Maria De Filippi
Nuovo appuntamento con “Belve”, il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle, e giunto alla sesta stagione.
Ospiti della quarta puntata, martedì 25 novembre alle 21.20 su Rai 2: Orietta Berti, Martina Colombari e Filippo Magnini. In apertura, un omaggio a Ornella Vanoni. E poi, ancora una sorpresa speciale con Maria De Filippi.
Non mancherà, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda, uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”.