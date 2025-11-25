Stasera su Rai 2 Sanremo giovani: in gara Cainero, CARO WOW, Deddè, Mimì, Petit e Welo

Torna, martedì 25 novembre, in seconda serata su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, Sanremo giovani, con la conduzione di Gianluca Gazzoli
Torna, martedì 25 novembre, in seconda serata su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, Sanremo giovani, con la conduzione di Gianluca Gazzoli. Nella Sala A di Via Asiago a Roma si sfideranno Cainero (Nuntannamurà), CARO WOW (CUPIDO), Deddè (Ddoje Criature), Mimì (Sottovoce), Petit (UN BEL CASINO) e Welo con EMIGRATO.
A giudicarli come sempre la Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia – insieme ai “giurati fuori onda” Carlo Conti (direttore artistico del Festival di Sanremo) e Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.
Solo al termine dei 4 appuntamenti, in onda ogni martedì in seconda serata fino al 2 dicembre, si conosceranno i 12 protagonisti della semifinale del 9 dicembre.
Alla puntata conclusiva del 14 dicembre di Sarà Sanremo, in onda su Rai 1, accederanno soltanto in 6, mentre i 2 giovani finalisti espressi da Area Sanremo accederanno di diritto a Sanremo 2026 nella categoria Nuove Proposte.