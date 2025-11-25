Oroscopo di oggi, martedì 25 novembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, martedì 25 novembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Giornata divertente, con la Luna in Sagittario che accende il nostro entusiasmo, ci fornisce la giusta carica e mette in luce il nostro spirito da combattenti. Fermento, agitazione e passione. Troviamo la spinta e il coraggio per uscire da una situazione delicata.
Toro
Cambiamenti favorevoli in vista nell’attività: sappiamo delimitare meglio i nostri compiti e farci rispettare. Ventata di novità nella quotidianità. Si aprono davanti a noi nuove prospettive di guadagno, i redditi da lavoro dipendente subiscono un’impennata.
Gemelli
Le faccende professionali procedono a singhiozzo e anche le relazioni ci procurano qualche grattacapo. Delusione per un viaggio sfumato. Lo stato delle finanze desta preoccupazioni? Non facciamone un chiodo fisso, occupiamocene con calma.
Cancro
Occhi aperti! Nelle nuove società non fidiamoci del primo venuto! Puntiamo sul nostro intuito per testare le persone con cui abbiamo a che fare. Diamo il meglio di noi nello studio e nell’apprendimento di nuove procedure lavorative, la mente è ricettiva.
Leone
Riceviamo dal cielo un vigoroso sostegno, soprattutto se abbiamo a che fare con l’estero, e buone opportunità per esprimere la nostra creatività. Un’occasione insperata ci consente di visitare un luogo che ci attira, non lasciamocela sfuggire!
Vergine
Con la Luna in Sagittario, qualunque sia il problema che ci assilla non solo in famiglia, corriamo il rischio di esagerare, occorre senso di realtà. Facciamo riferimento alla logica e alla nostra ferrea organizzazione, per sventare un momento di distrazione.
Bilancia
Non c’è passaggio più adatto per le pubbliche relazioni, di quello della Luna in Sagittario. Viaggi di lavoro o contatti utili si prospettano costruttivi. Se ci sono prove da sostenere, abbiamo il giusto spirito, brillante e leggero, per affrontarle e superarle.
Scorpione
Le configurazioni astrali ci ammorbidiscono, senza sottrarci vigore. La presa che abbiamo sugli altri si chiama carisma e forza di persuasione. Un leggero esercizio fisico fatto con regolarità ci giova. La pratica agonistica richiede adeguata preparazione.
Sagittario
Sebbene a prezzo di qualche frizione, con abilità possiamo scongiurare il rischio di dover rimandare una partenza a causa di impegni improvvisi. A fronte di una delusione, cambiamo completamente i nostri piani e, con il senno di poi, ciò risulta vantaggioso.
Capricorno
Cerchiamo di scuotere la situazione di poca fiducia, che si è creata nei rapporti con i collaboratori. Dialoghiamo, coltiviamo un progetto in comune. Desiderio di quiete, umore piuttosto schivo. Una passeggiata nel verde, un confronto a quattr’occhi con noi stessi.
Acquario
La Luna in Sagittario è fonte di ricarica e di stimoli. Con i colleghi collaboriamo, condividiamo, senza competere, diamo il meglio di noi stessi. Amici, forse conosciuti in viaggio, si rifanno vivi dopo tempo con un invito che ci riempie di gioia.
Pesci
Diciamo di no a un superiore troppo esigente e che cambia spesso idea. Siamo ineccepibili nelle nostre mansioni e certe pretese eccessive richiedono fermezza. Abbiamo senso di responsabilità e ci impegniamo molto, questo è sufficiente per avere la coscienza a post