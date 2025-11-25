La storia di Ilenia Fabbri ad “Amore criminale” stasera su Rai 3

Per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, “Amore Criminale – Storie di femminicidio” torna martedì 25 novembre alle 21.20 su Rai 3 con una puntata dedicata a Ilenia Fabbri

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, “Amore Criminale – Storie di femminicidio” torna martedì 25 novembre alle 21.20 su Rai 3 con una puntata dedicata a Ilenia Fabbri, vittima di uno dei casi di femminicidio più sconvolgenti degli ultimi anni. Ilenia, 46 anni, viene uccisa nella sua casa di Faenza (Ravenna) il 6 febbraio 2021. Le indagini svelano un delitto pianificato con lucidità: a ordinare l’omicidio della donna è l’ex marito, Claudio Nanni, che ne affida l’esecuzione a un conoscente, Pierluigi Barbieri.

Durante il matrimonio, la donna aveva lavorato per anni nell’officina del marito e gestisce con lui anche una gelateria di famiglia, ma senza mai percepire retribuzione per il suo lavoro quotidiano. Nel 2019 – quando il rapporto matrimoniale va in crisi – la donna decide di agire legalmente contro l’ex marito e avvia una causa di lavoro per il riconoscimento dei propri diritti. Claudio Nanni, temendo una condanna, decide di eliminarla e pianifica il femminicidio.

Il 19 luglio 2022 la Corte d’Assise di Ravenna condanna entrambi gli imputati all’ergastolo. La sentenza viene confermata in appello e resa definitiva dalla Cassazione. La vicenda è raccontata attraverso la formula della docu-fiction, con le testimonianze dei familiari e con alcune ricostruzioni.

“Amore Criminale – storie di femminicidio” è un programma realizzato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato. Con il patrocinio della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.