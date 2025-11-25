Karin Ann torna con il singolo “all my money”

L’artista e attrice Karin Ann, acclamata dalla critica internazionale, torna con un nuovo singolo carico di delicatezza e profondità emotiva: “all my money”

L’artista e attrice Karin Ann, acclamata dalla critica internazionale, torna con un nuovo singolo carico di delicatezza e profondità emotiva: “all my money”, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 14 novembre.

Prodotto da Benjamin Lazar Davis (Maya Hawke) e co-prodotto dalla stessa Karin Ann, il brano è stato scritto insieme a Harrison Whitford (Phoebe Bridgers) e Benjamin Lazar Davis e presentato in anteprima il 29 Ottobre durante il programma RADIO 2 SOCIAL CLUB.

Con “all my money”, Karin Ann apre una finestra intima sulla transitorietà delle relazioni e sulla bellezza effimera delle connessioni umane. È una canzone che parla di movimento e di appartenenza, di legami che nascono e svaniscono, lasciando dietro di sé il dolce peso della mancanza. Con una scrittura delicata e una vulnerabilità sincera, l’artista slovacca firma uno dei brani più personali e intensi della sua carriera.

“È una canzone che nasce da esperienze vissute – spiega Karin Ann – parla di chi, come me, si sposta continuamente, viaggia, incontra persone meravigliose che vorrebbe tenere nella propria vita per sempre, ma non può. È il racconto di quei frammenti di vita che perdi, anche se ti hanno reso ciò che sei.”

Realizzato in collaborazione con Harrison Whitford e il fidato Benjamin Lazar Davis, “all my money” si muove tra sonorità folk acustiche, sospese tra malinconia e luce. È un ritratto sonoro dell’impermanenza, dell’amore e della forza silenziosa che serve per continuare ad andare avanti.

“Lavoro con Ben da tre anni, e insieme abbiamo trovato un’intesa profonda nel creare. Con Harrison è stata una nuova scintilla: è un artista straordinario. Avere accanto persone così talentuose è un privilegio immenso”, racconta Karin.

Questo nuovo singolo segue l’uscita estiva di “i was never yours”, dove folk, country e rock si fondono in un viaggio sonoro che ha conquistato le radio americane e segnato l’inizio di un nuovo capitolo creativo per l’artista, dopo il suo album di debutto “through the telescope” (2024). Quest’ultimo è stato celebrato per la sua profondità tematica e l’audacia con cui affronta temi come uguaglianza di genere, identità LGBTQ+, salute mentale e amore tossico.

La rivista NME lo ha definito “un debutto sicuro e coraggioso, capace di unire peso esistenziale e visione coerente”. Con “i was never yours” Karin Ann ha abbracciato sempre più le radici americane del suo sound, offrendo una scrittura autentica e senza tempo.

Oltre alla musica, Karin Ann prosegue la sua esplorazione artistica anche come attrice, con una performance di rilievo nel prossimo thriller sci-fi “Orion”, in uscita nel 2026. I suoi videoclip per “a stranger with my face” e “favorite star”, diretti dal duo pluripremiato TUSK e interpretati insieme ad Ashley Moore e Gus Kenworthy, hanno vinto il Best Music Video al Top Shorts Film Festival 2023. La collaborazione con TUSK è proseguita con il video visivamente potente di “i don’t believe in God”, che vede la partecipazione speciale di Imogen Heap.

Per Karin Ann, la musica è più di un suono: è messaggio, verità e sentimento. Ogni canzone è una storia, un piccolo universo emotivo in cui le parole diventano specchi dell’anima. Oggi, mentre espande il proprio percorso tra cinema e nuovi progetti discografici, Karin Ann si conferma come una voce autentica e trasversale, capace di superare confini, generi e culture, mantenendo sempre al centro la ricerca della verità emotiva.