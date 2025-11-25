Il coraggio delle donne in “C’è ancora domani” stasera su Rai 1: la trama

Per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Rai 1 propone in prima visione e in prima serata “C’è ancora domani”, il film rivelazione diretto da Paola Cortellesi

Una serata evento per celebrare il coraggio al femminile. Martedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Rai 1 propone in prima visione e in prima serata “C’è ancora domani”, il film rivelazione diretto da Paola Cortellesi.

Girata in un intenso bianco e nero, l’opera è diventata il caso cinematografico del 2023, emozionando milioni di spettatori e ottenendo prestigiosi riconoscimenti, tra cui 4 David di Donatello, 3 Nastri d’Argento e il Premio del pubblico alla Festa del Cinema di Roma. Proprio in questi giorni, il film ha conquistato anche il titolo di miglior film straniero ai Golden Rooster Awards in Cina, prima volta assoluta per un’opera italiana.

Ambientato nella Roma del dopoguerra, “C’è ancora domani” racconta la storia di Delia, una donna che trova la forza di immaginare un futuro diverso per sè e sua figlia, in un percorso di consapevolezza e libertà. Un racconto intenso, commovente e attuale, che unisce memoria storica e urgenza contemporanea. La regia del film è di Paola Cortellesi che interpreta anche il ruolo della protagonista, affiancata da Valerio Mastrandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli e Giorgio Colangeli.