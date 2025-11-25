Famiglia nel bosco, il sindaco offre di nuovo una casa gratis

Una casa con due bagni e tre camere da letto: è l’appartamento in centro a Palmoli che il sindaco sta proponendo alla famiglia nel bosco per il tempo necessario a ristruttura il casolare che i giudici hanno giudicato inappropriato

Lo aveva già fatto un anno fa, dopo l’episodio dell’intossicazione dovuta all’ingestione di funghi. E ora rilancia la stessa offerta un’altra volta, quella di una casa gratuita, nel paese di Palmoli, in cui la “famiglia nel bosco” possa trasferirsi dopo questo periodo di separazione stabilito dai giudici del Tribunale dei minori dell’Aquila. È una casa con tre camere da letto, cucina, soggiorno, due bagni, ripostigli e utenze. Ed è probabile che Nathan Trevallion e Catherine Birmingham accetteranno, visto che nel loro casolare che si trova nei boschi, infatti, dovranno essere fatti dei lavori di ristrutturazione, per ottemperare ad alcune richieste dei giudici che sono all’origine della decisione di sospendere la patria potestà. Tra cui la realizzazione del bagno, o meglio il rifacimento di quello che c’era e che loro stessi, quando sono entrati nella casa nel 2021, hanno demolito per scelta. Così come erano stati loro a staccare le utenze del casolare. In questa stessa casa che ora viene loro nuovamente offerta dal sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, la famiglia avrebbe già vissuto per un periodo di circa 10 giorni un anno fa, dopo l’episodio dei funghi appunto. Poi però aveva preferito tornare nei boschi.

Il sindaco di Palmoli ha spiegato di aver seguito da vicino questa famiglia da quando vennero ricoverati per l’intossicazione da funghi: “Da quel momento abbiamo sempre cercato di prevenire l’allontanamento dei bimbi e il collocamento nella struttura protetta”, ha spiegato Masciulli. Ora, l’offerta di un tetto deriva dal proposito di “garantire a questa famiglia un posto sicuro per tutto il periodo necessario alla ristrutturazione dell’edificio in campagna“. L’avvocato dei genitori, Giovanni Angelucci, nei giorni scorsi ha parlato di un progetto di ristrutturazione che dovrebbe essere depositato nei prossimi giorni che prevede la realizzazione di un bagno (con il sistema della fitodepurazione) e una camera da letto in più per i bambini.

