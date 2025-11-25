Deborah e Mena, il coraggio di denunciare, a “Sopravvissute” stasera su Rai 3

Due donne che hanno trovato il coraggio di denunciare: Deborah e Mena. Storie raccontate da “Sopravvissute”, il programma ideato e condotto da Matilde D’Errico, in onda martedì 25 novembre alle 23.30 su Rai 3. In studio, ospite il professor Renato Ariatti, psichiatra forense.

Nel 2020 Deborah conosce il futuro fidanzato su un social network. Dopo un anno di messaggi, i due si incontrano e iniziano una relazione. Ma il ragazzo si rivela subito possessivo: le impone di chiudere i profili social, controlla il suo abbigliamento e la convince a trasferirsi subito a casa da lui. Con il tempo, il controllo si trasforma in aggressività. A marzo 2022 Deborah decide di interrompere la relazione, ma l’uomo reagisce con violenza fisica, colpendola con calci e pugni. Un trauma che Deborah sta cercando di superare.

Nella seconda parte del programma sarà ospite Mena, che nel 2022, dopo la separazione dal marito, conosce un uomo del quale s’innamora subito. L’uomo s’introduce velocemente nella vita e si trasferisce subito a casa da lei, affrettando i tempi. Purtroppo, presto iniziano anche i comportamenti violenti. Nel febbraio 2024, dopo gravi minacce, Mena trova la forza di denunciarlo e uscire da una relazione che stava diventando pericolosa. Il programma è realizzato con il patrocinio della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.