Dario Jacque pubblica il nuovo singolo “Piano di Evasione”

“Piano di evasione” è il nuovo singolo di Dario Jacque, disponibile da venerdì 21 novembre su tutte le piattaforme di streaming digitale, distribuito da Artist First

“Piano di evasione” è la colonna sonora di una fuga: il singolo che anticipa il nuovo album del bassista Dario Jacque è una corsa tra luci soffuse e ombre cinematografiche, che richiama le atmosfere dei film gialli italiani degli anni Settanta. L’attesa, la preparazione e l’attenzione maniacale ai dettagli diventano materia sonora per raccontare l’evasione nel senso più ampio del termine: da un lato la spinta sociale, la voglia di sottrarsi a un sistema che impone, divide e distrugge; dall’altro una riflessione più intima, il desiderio di scappare dalla frenesia e dalla superficialità contemporanea.

Con questo brano, Dario Jacque costruisce un universo sonoro dal carattere pulp mediterraneo, dove i groove di matrice afrobeat si intrecciano a melodie tese, pensate per creare tensione e movimento. Il richiamo ai grandi compositori cinematici italiani – da Piero Umiliani ad Amedeo Tommasi e Piero Piccioni – si mescola a una scrittura moderna, fatta di ritmiche sature, distorsioni e inflessioni jazz, hip hop e funk, in un dialogo continuo tra passato e presente.