Bibbia, diluvio e salvezza: stasera su Rai Movie c’è “Noah”, la trama del film

Il bene e il male si scontrano e si confondono in “Noah”, il colossal biblico programmato da Rai Movie per le 21.10 di martedì 25 novembre

Il bene e il male si scontrano e si confondono in “Noah”, il colossal biblico programmato da Rai Movie per le 21.10 di martedì 25 novembre. La vicenda biblica è, nel film, arricchita di azione e dettagli: Noè, discendente di Set e nipote di Matusalemme, vede in sogno una grande inondazione e si fa carico, con l’aiuto di sua moglie e dei suoi tre figli, di costruire una imbarcazione, l’arca, per salvare tutte le specie animali della Terra. Ma non l’uomo: la convinzione del profeta è che la razza umana dovrà estinguersi con la sua famiglia.

Per il suo scontro coi discendenti di Caino, che vorrebbero salvarsi dal diluvio, Noè dovrà allearsi con dei giganteschi angeli decaduti. E a pioggia cominciata dovrà anche rimettere in discussione le proprie convinzioni. Gran dispiego di mezzi per questo progetto realizzato da Darren Aronofsky, eclettico regista vincitore, fra l’altro, del Leone d’Oro a Venezia, nel 2008, per “The Wrestler”. L’Antico testamento, immaginato come violento e selvaggio, fa da sfondo in un film visionario, fra azione, scontri, temi esistenziali e le contraddizioni che accompagnano il profeta nella sua missione e nel suo rapporto con Dio.

Nel cast con Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ray Winstone, Anthony Hopkins ed Emma Watson.