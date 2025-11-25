A “Elisir” stamani su Rai 3 si parla della rinite allergica

A “Elisir” – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 25 novembre alle 10.55 su Rai 3 – si parlerà di rinite allergica

Una manifestazione allergica che colpisce le alte vie aeree, come il naso e la gola, provocando sintomi simili a quelli di un comune raffreddore come starnuti, naso che cola, congestione della mucosa nasale, difficoltà a respirare dal naso: A “Elisir” – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 25 novembre alle 10.55 su Rai 3 – si parlerà di rinite allergica. Sulla diagnosi e i trattamenti si farà chiarezza in studio con Marco Radici, direttore UOC Otorinolaringoiatria all’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola.

La rubrica “Mangiarsano”, con Antonello Paparella – professore ordinario di Microbiologia degli Alimenti all’Università di Teramo – sarà dedicata, invece, ai rischi alimentari, in particolare sui pericoli biologici, chimici o fisici, derivanti da contaminazioni che avvengono in qualsiasi fase della catena di produzione alimentare, che possono rendere un alimento dannoso per la salute.

Nello spazio conclusivo si affronterà il tema del pronto soccorso in casa, una cassetta o un kit di pronto soccorso domestico, con un assortimento di attrezzature e medicinali per fornire assistenza immediata in caso di piccoli infortuni come tagli, abrasioni, ustioni o contusioni. Consente di intervenire rapidamente per curare ferite lievi o di stabilizzare situazioni prima dell’arrivo di soccorsi più qualificati in caso di emergenze gravi. In studio le indicazioni necessarie sull’argomento con Giuseppe Ventriglia, medico di medicina generale.