Su Rai Storia “Italia. Viaggio nella bellezza” presenta la ceramica di Vietri

Stasera in prima serata su Rai Storia Rai “Italia. Viaggio nella bellezza” presenta lo speciale La ceramica di Vietri. Storia di arte, architettura e design”

Vietri sul Mare è conosciuta in tutto il mondo per l’arte della ceramica. Su questo straordinario tratto di costa, porta d’ingresso alla meraviglia della Costiera Amalfitana, generazioni di artigiani hanno dato vita a una tradizione che unisce una grande sapienza tecnica a un profondo legame con il territorio.

La puntata di “Italia. Viaggio nella Bellezza” – firmata da Emanuele Colarossi con la regia di Antonio Carbone, e in onda lunedì 24 novembre alle 21.10 in prima visione su Rai Storie – ripercorre la storia di Vietri, divenuta a partire dagli anni Venti del Novecento crocevia di artisti e designer provenienti da ogni parte del mondo, attratti dal fascino della sua tradizione ceramica e dal mito del Mediterraneo.

Personalità diverse per formazione e sensibilità che hanno trovato nelle forme e nei colori della ceramica un linguaggio capace di aprire nuovi orizzonti di creatività.

Dall’incontro tra tradizione e modernità è nata una straordinaria stagione di contaminazioni, che ha rafforzato, rinnovandola, l’identità della ceramica vietrese, in un dialogo continuo con arte, architettura e design.