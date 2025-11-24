Stasera su Rai 1 il Commissario Ricciardi con “Il pianto dell’alba”: la trama

Stasera su Rai 1 in prima visione la terza stagione della fiction “Il Commissario Ricciardi” con l’episodio “Il pianto dell’alba”: la trama

Lunedì 24 novembre 2025 alle 21:30 su Rai 1 in prima visione la terza stagione della fiction “Il Commissario Ricciardi”. Nell’episodio “Il pianto dell’alba”, alla vigilia del grande giorno, Ricciardi si trova davanti a un caso doloroso: Livia Lucani, una presenza che ha fatto parte della sua vita, è accusata dell’omicidio di Manfred ed è scomparsa. Per il commissario, l’indagine diventa una sfida tra dovere e sentimenti.