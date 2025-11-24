Stasera su Canale 5 la nuova puntata del Grande Fratello: ecco le anticipazioni

Stasera la nuova puntata del Grande Fratello, le anticipazioni: tra Omer e Jonas è di nuovo scontro aperto. Appuntamento in prima serata su Canale 5

Andrà in onda oggi, nella prima serata di Canale 5, la nuova puntata del Grande Fratello condotta dalla padrona di casa Simona Ventura. Anche questa sera, in studio saranno presenti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli.

LE ANTICIPAZIONI

Un gesto provocatorio di Omer e una reazione incandescente di Jonas hanno riacceso gli animi della Casa. Tra Omer e Jonas è di nuovo scontro aperto: stasera, faccia a faccia in studio, dove potranno finalmente affrontarsi senza riserve. Il televoto settimanale deciderà chi è il primo finalista di questa edizione: chi tra Francesca, Donatella, Giulia, Omer, Rasha e Simone vivrà questa incredibile emozione?

ANCORA UNA BUSTA ROSSA

Una nuova busta rossa stasera entrerà a sorpresa nella Casa; uno dei coinquilini sarà costretto ad aprirla e a fare i conti con il suo contenuto esplosivo. Dopo giorni di crisi e dubbi sull’amore, Grazia riceverà una carezza che non si aspetta: quella del suo papà. Marina La Rosa è nuovamente entrata in Casa ed ha incontrato Grazia e Donatella, due età e due modi diversi di vivere l’amore e la sensualità.