Stallone e Schwarzenegger per la prima volta insieme in “Escape plan” su Rai 4: la trama del film

Stasera su Rai 4 “Escape Plan – Fuga dall’Inferno”. Stallone e Schwarzenegger per la prima volta insieme, la trama del film

Un prison movie ad alta tensione: lunedì 24 novembre Rai 4 propone alle 21.20 “Escape Plan – Fuga dall’Inferno”, un film che riunisce per la prima volta due icone assolute del cinema d’azione americano: Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Diretto da Mikael Håfström, già autore di “Derailed – Attrazione letale” e “1408”, il film combina l’adrenalina del thriller carcerario con l’intelligenza di un meccanismo a orologeria.

Stallone interpreta Ray Breslin, un esperto di sicurezza specializzato nel collaudare le prigioni più impenetrabili del mondo. Quando viene ingannato e rinchiuso in una struttura costruita proprio secondo i suoi stessi criteri di sicurezza, Ray si trova costretto a mettere in pratica tutte le sue conoscenze per evadere.

Nella prigione incontrerà Rottmayer (Schwarzenegger) che diventerà il suo unico alleato in un piano di fuga che sfida ogni logica. “Escape Plan – Fuga dall’Inferno” è un action movie dallo stile classico che unisce tensione e ironia, rievocando l’epica del cinema muscolare degli anni Ottanta, ma con una veste moderna e spettacolare.