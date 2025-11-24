Dopo il singolo dedicato a Totò Schillaci, il cantautore palermitano Sabù Alaimo torna con “Il Meglio”, disponibile da oggi

Dopo il singolo dedicato a Totò Schillaci, il cantautore palermitano Sabù Alaimo torna con “Il Meglio”, disponibile online e in rotazione radiofonica da oggi. Si tratta una ballata intimista e potente che mette al centro l’introspezione e la ricerca di equilibrio interiore. Il videoclip del brano, che anticipa l’uscita dell’Ep, è disponibile a partire dal 14 novembre.

Il brano è un vero e proprio resoconto di vita, in cui l’ottimismo diventa l’antidoto per superare le difficoltà e la paura del futuro. Con un linguaggio diretto e autentico, Sabù Alaimo scava nell’animo umano “maneggiando” la propria verità più profonda e dolorosa. “Un disagio che cerca pace nella condivisione con gli altri. Il risultato – dice l’artista – una comunicazione senza filtri, sincera e viscerale.”

Il videoclip ufficiale de “Il Meglio” è stato girato in un giorno di pioggia al faro di Capo Zafferano, uno dei luoghi più suggestivi della costa palermitana. L’inverno, che si intreccia con un luogo solitamente vissuto d’estate, crea un contrasto di elementi evocativo, che rafforza il racconto del brano e ne amplifica l’intensità emotiva.

Testo e musica di Sabù Alaimo, produzione artistica dello stesso cantautore e di Leo Curiale, pubblicato dall’etichetta Arancia Records e distribuito da Believe Digital. Ad impreziosire l’arrangiamento del brano gli archi di Nicolò Costantino, prima viola dell’orchestra giovanile del maestro Riccardo Muti. Il videoclip è diretto da Sabù Alaimo con riprese a cura di Alessandro Ciminna.