Prove di colossal per Raimi con “Pronti a morire” su Rai Movie: la trama del film

Un bel gruppo di superstar per un ambizioso western di Sam Raimi: lunedì 24 novembre alle 21.10 Rai Movie propone “Pronti a morire”. Ogni anno il terribile John Herod organizza, nella città da lui tiranneggiata, un torneo per pistoleri: chi riesce ad ammazzare tutti gli altri vince il premio di 123mila dollari.

Ma il vincitore è sempre Herod: un giorno si presenta in città la bella e abilissima Ellen, la quale s’iscrive alla gara, anche perché con il cattivo ha un vecchio conto da saldare. Sharon Stone e Leonardo Di Caprio, Gene Hackman e Russel Crowe: è il primo film ad alto costo di Sam Raimi, che fino allora si era messo in luce senza poter contare su un cast di così forte richiamo, e ne approfitta per ispirarsi a Sergio Leone, non senza la giusta dose di autoironia. “Pronti a morire” è anche l’esordio di Crowe nel cinema hollywoodiano.