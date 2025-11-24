Pilar Fogliati e Sunanna Tamaro a La Volta Buona su Rai 1

Ritratti inediti e personali: li propone Caterina Balivo nelle interviste “one to one” con gli ospiti della settimana di “La Volta Buona” su Rai 1
Ritratti inediti e personali: li propone Caterina Balivo nelle interviste “one to one” con gli ospiti della settimana di “La Volta Buona”, in onda da lunedì 24 a venerdì 28 novembre alle 14.00 su Rai 1. Il primo incontro è con l’attrice romana Pilar Fogliati che annuncia l’imminente uscita al cinema del film “Breve storia d’amore”, una commedia divertente che offre spunto di riflessione sul tema dei tradimenti e sulle fragilità emotive delle relazioni contemporanee.
A seguire arrivano Giacomo Giorgio e Ludovica Martino, protagonisti del film-tv Carosello in Love, in onda il 30 novembre su RAai: un omaggio alle origini della tv italiana. E ancora, Caterina Murino che annuncia l’uscita su piattaforma, a fine mese, del film “Natale senza Babbo”, accanto ad Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri e racconta il suo ruolo a teatro ne “La vedova scaltra”, confermandosi protagonista tra palcoscenico e cinema.
A chiudere il ciclo di interviste Susanna Tamaro, tornata in libreria con “La via del cuore”: una raccolta di saggi che invita a recuperare profondità, autenticità e senso in un tempo dominato da crisi, smarrimento e sovraccarico emotivo.
Come ogni settimana, “La Volta Buona” propone le sue rubriche : il salotto dedicato a Ballando con le stelle, con Rossella Erra, Sara Di Vaira, Guillermo Mariotto, Giovanni Pernice e Raimondo Todaro; lo spazio dedicato ad alimentazione e benessere con il professor Giorgio Calabrese; e i consigli in cucina di Anna Moroni. Focus anche sugli stili di vita e sulla longevità con Michele Mirabella, conduttore di “Elisir”, la storica trasmissione quotidiana di Rai 3.