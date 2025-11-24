Pilar Fogliati e Sunanna Tamaro a La Volta Buona su Rai 1

Ritratti inediti e personali: li propone Caterina Balivo nelle interviste “one to one” con gli ospiti della settimana di “La Volta Buona” su Rai 1

Ritratti inediti e personali: li propone Caterina Balivo nelle interviste “one to one” con gli ospiti della settimana di “La Volta Buona”, in onda da lunedì 24 a venerdì 28 novembre alle 14.00 su Rai 1. Il primo incontro è con l’attrice romana Pilar Fogliati che annuncia l’imminente uscita al cinema del film “Breve storia d’amore”, una commedia divertente che offre spunto di riflessione sul tema dei tradimenti e sulle fragilità emotive delle relazioni contemporanee.

A seguire arrivano Giacomo Giorgio e Ludovica Martino, protagonisti del film-tv Carosello in Love, in onda il 30 novembre su RAai: un omaggio alle origini della tv italiana. E ancora, Caterina Murino che annuncia l’uscita su piattaforma, a fine mese, del film “Natale senza Babbo”, accanto ad Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri e racconta il suo ruolo a teatro ne “La vedova scaltra”, confermandosi protagonista tra palcoscenico e cinema.

A chiudere il ciclo di interviste Susanna Tamaro, tornata in libreria con “La via del cuore”: una raccolta di saggi che invita a recuperare profondità, autenticità e senso in un tempo dominato da crisi, smarrimento e sovraccarico emotivo.

Come ogni settimana, “La Volta Buona” propone le sue rubriche : il salotto dedicato a Ballando con le stelle, con Rossella Erra, Sara Di Vaira, Guillermo Mariotto, Giovanni Pernice e Raimondo Todaro; lo spazio dedicato ad alimentazione e benessere con il professor Giorgio Calabrese; e i consigli in cucina di Anna Moroni. Focus anche sugli stili di vita e sulla longevità con Michele Mirabella, conduttore di “Elisir”, la storica trasmissione quotidiana di Rai 3.

Si apre, inoltre, una nuova pagina dedicata ai “Segreti di famiglia” con Nadia Bengala, Antonella Elia, Clizia Incorvaia e Giancarlo Magalli con la figlia Michela, che portano in studio racconti personali, relazioni e dinamiche che attraversano generazioni diverse. Spazio, infine, ai grandi dello spettacolo con un talk speciale che vede protagoniste Teresa, sorella di Anna Marchesini, e Guendalina Dorelli, figlia di Johnny Dorelli e Gloria Guida.