Oroscopo di oggi, lunedì 24 novembre 2025: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, lunedì 24 novembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Il passaggio della Luna in Sagittario preannuncia un venerdì all’insegna dell’operosità. Comunicativa, socievolezza e presa sugli altri. Catturati da un’ispirazione, coinvolgiamo gli amici che aderiscono con entusiasmo alla nostra impresa.
Toro
Il Sole e Urano ci creano un piccolo inciampo. Accettiamo con flessibilità ostacoli e contrattempi. La concretezza ci aiuta a trovare soluzioni. Emozioni in subbuglio? Non tutti i mali vengono per nuocere. Dalla confusione emerge qualcosa di entusiasmante.
Gemelli
Manteniamo alta la concentrazione sui nostri obiettivi, senza prestare ascolto a chi cerca di insinuare dei dubbi sulle scelte fatte. Malcontento e nervosismo per un contrattempo. Non andiamo in orbita, prendiamola con ironia.
Cancro
Il voltafaccia di un amico ci coglie di sorpresa? Vediamola come un’opportunità, per chiarire definitivamente questioni che tornano dal passato. Limitiamo la responsabilità ai nostri comportamenti, le reazioni degli altri non ci appartengono.
Leone
Una botta di vitalità, veicolata dalla Luna e da Marte in Sagittario, riscalda la giornata. La spinta per agire concretamente la troviamo in noi stessi. Neutralizziamo gli imprevisti e le piccole variazioni di programma con un adattamento creativo
Vergine
Energie intermittenti. L’attenzione è incentrata sul lavoro o la salute? In famiglia qualcuno potrebbe sentirsi trascurato e contesta la nostra assenza. Poca intesa con un socio o un collaboratore. Occhi puntati sugli esiti di un’operazione economica importante.
Bilancia
Benefico il passaggio della Luna in Sagittario, che ci regala una serata da spendere in allegria. Vivacità, notizie, inviti, impegno nel sociale. È il momento ideale per una rimpatriata con i vecchi amici, cena gustosa e ottimo vino d’annata.
Scorpione
Ordine, organizzazione e intuito sono i mezzi con i quali possiamo preparare il terreno per i cambiamenti desiderati. Utili anche negli imprevisti. Accogliamo chiunque si avvicini con disponibilità all’ascolto. Ogni persona ha qualcosa da trasmetterci.
Sagittario
Cogliamo l’occasione per una bella avventura amorosa, senza inutili scrupoli o insoliti ripensamenti. “Ogni lasciata è persa”, dice il saggio. Sì alle relazioni sociali e mondane, al turismo culturale. Buone occasioni economiche nei mercati esteri.
Capricorno
Portiamo a buon fine le faccende di ordine pratico. Una pausa di riflessione ci aiuterà a dare il giusto valore a una questione che ci sta a cuore. Cautela nei rapporti interpersonali, cercando di essere più diplomatici: potrebbero nascere rivalità.
Acquario
Si presenta la necessità di rivedere il concetto di impegno. Un aiuto arriva dalla Luna e da Marte, che evidenziano gli errori di un’efficienza nervosa. Buonumore, scambi stimolanti con gente nuova, intenso coinvolgimento con la persona amata.
Pesci
Non sottovalutiamo il nostro istinto, capace di guidarci dove non pensiamo di arrivare. Un progetto si evolve e diventa qualcosa di diverso e interessante. La fiducia in noi stessi ci sostiene, anche se ci sono particolari nel lavoro che fatichiamo a digerire.