MonteNapoleone District rinnova il Consiglio Direttivo

MonteNapoleone District tra tradizione e continuità: l’Associazione rinnova il Consiglio Direttivo con Guglielmo Miani come Presidente e illumina il Quadrilatero

L’Assemblea di MonteNapoleone District – l’Associazione riunisce oltre 130 Global Luxury Brand attivi nelle vie di MonteNapoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, Borgospesso, Gesù, Bagutta, San Pietro all’Orto, corso Matteotti e gli Hotel 5 Stelle lusso Partner – ha confermato Guglielmo Miani in qualità di Presidente e rinnovato il Consiglio Direttivo, che avranno il compito di guidare il Distretto verso una ulteriore fase di crescita e valorizzazione a livello internazionale.

Per il triennio 2025-2027 il Consiglio Direttivo risulta quindi composto dal Presidente Guglielmo Miani (Larusmiani), dal Vice Presidente Paola Faccioli (Pasticceria Cova), dal tesoriere Pietro Ruffini (Moncler), unitamente ai Consiglieri Chiara Fiorentino (Pisa Orologeria), Giorgio Damiani (Gruppo Damiani), Maria Cristina Buccellati (Buccellati), Gaetano Ghisleri (Medicus che gestisce Palazzo Melzi di Cusano).

Con il rinnovo della governance, il MonteNapoleone District apre le festività inaugurando la sedicesima edizione della “Christmas Shopping Experience”, a testimonianza del continuo impegno nella valorizzazione del cuore di Milano tra luci, decorazioni e iniziative solidali.

Fino a martedì 6 gennaio, le vie MonteNapoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Borgospesso, Bagutta, San Pietro all’Orto e, per la prima volta, anche un tratto di Corso Matteotti saranno adornate da scintillanti lampadari e animate da giochi di luce, accesi dalle 15.30 alle 23.00, in linea con le indicazioni comunali per il risparmio energetico.

Mercoledì 26 novembre, a un mese dal Natale, il District si animerà con la musica della Fanfara del III Reggimento Carabinieri Lombardia, che percorrerà le vie del quartiere in omaggio alla tradizione e allo spirito delle celebrazioni milanesi.

Anche quest’anno l’iniziativa si distingue per la sua vocazione solidale, con una donazione diretta a favore di CBDIN Onlus, a sostegno dell’Associazione Carlo Besta Dipartimento Infantile. Il contributo finanzierà il servizio di supporto psicologico in ambito pediatrico, dedicato ad accompagnare il percorso evolutivo dei piccoli pazienti durante la malattia e l’ospedalizzazione.

L’iniziativa è realizzata grazie al supporto di Ferrarelle Società Benefit presente con i brand Electa e Maxima, Champagne Nicolas Feuillatte e Cereria Pernici. Inoltre, per agevolare l’esplorazione del District e valorizzare le recenti relocation e nuove aperture, l’Associazione installerà un totem segnaletico con la mappa delle boutique dei brand presenti nel distretto.

Guglielmo Miani, Presidente di MonteNapoleone District, ha così commentato: “Ringrazio gli Associati per la fiducia e sono onorato di poter continuare a guidare il MonteNapoleone District in un momento di grande rilevanza per l’Associazione e per la città. Il riconoscimento internazionale che ha consacrato via MonteNapoleone come la shopping street più importante al mondo resta un motivo di orgoglio e testimonia il valore di un lavoro condiviso che, negli anni, ha contribuito a trasformare il Quadrilatero nella destinazione d’eccellenza per il lusso e il lifestyle. Con il nuovo Consiglio Direttivo proseguiremo con determinazione nel percorso di valorizzazione del Distretto, promuovendo sostenibilità, accessibilità e qualità urbana, in un dialogo costante con la città. In questa visione si inserisce anche la sedicesima edizione della MonteNapoleone Christmas Shopping Experience, che conferma l’impegno del Distretto nel celebrare il Natale come momento di bellezza, accoglienza e condivisione, rafforzando al tempo stesso l’attrattività internazionale di Milano”.

