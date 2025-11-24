La Valle del Volturno per l’ultima puntata de “Lo Spaesato” su Rai 2

Gran finale de “Lo Spaesato” per raccontare l’Italia attraverso la comicità. Lunedì 24 novembre alle 21.20 su Rai 2, arriva l’ultima puntata del people comedy show condotto da Teo Mammucari, prodotto da Stand by me per la Direzione Intrattenimento Prime Time.

Teo Mammucari visita la Valle del fiume Volturno, in provincia di Isernia (Molise), in una puntata “itinerante” ricca di divertimento e sorprese. I paesi protagonisti sono: Fornelli, Scapoli, Castelnuovo e Colli al Volturno.

Tra le tante situazioni più “curiose”, Teo Mammuccari si troverà a dover viaggiare compresso in una piccola utilitaria, in compagnia di un allevatore e delle sue pecore. Farà i conti con un’antica leggenda, secondo la quale se l’asino di una speciale Confraternita molisana entra in casa e lascia un “ricordino”, si attende un anno fortunato. Inoltre sarà necessario richiedere l’intervento del VAR, in canoa, per capire se in testa si sia stati colpiti un ramo o un remo. In più, Teo scoprirà i migliori zampognari del mondo, lo “sceriffo degli orsi”, le campionesse di uncinetto e un favoloso gruppo di arzille signore canterine. In una puntata più che mai effervescente, la ciliegina sulla torta sarà una super-sorpresa romantica architettata da Teo, con tutto il suo cuore di “Spaesato”.

“Lo Spaesato” è un adattamento di “Comedy on the edge”, uno dei formati comici più adattati in tutto il mondo.