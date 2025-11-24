“L.A. Confidential” dal romanzo di James Ellroy stasera su Rai 5: la trama

La storia diretta da Curtis Hanson – e tratta dall’omonimo romanzo di James Ellroy – “L.A. Confidential”, in onda lunedì 24 novembre alle 21.20 su Rai 5

Nel 1952, tre poliziotti affrontano il torbido sottobosco criminale di Los Angeles, imbattendosi in scandali, prostituzione, abusi di potere e pericolosi intrecci tra criminalità e mondo degli affari. È la storia diretta da Curtis Hanson – e tratta dall’omonimo romanzo di James Ellroy – “L.A. Confidential”, in onda lunedì 24 novembre alle 21.20 su Rai 5. Ricchissimo il cast che comprende Danny DeVito, Kim Basinger, Russell Crowe, Kevin Spacey, Guy Pearce, James Cromwell.