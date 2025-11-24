Kalpa pubblica il nuovo singolo “LO SAI (CHE NON È FACILE)” per Triggger

“LO SAI (CHE NON È FACILE)” è il nuovo singolo di Kalpa, disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale, distribuito da Triggger

Una ballad sulla fine del mondo, un inno a chi non riesce mai del tutto a superare se stesso: “LO SAI (CHE NON È FACILE)” è la voce degli incapaci, di chi sogna di andare oltre i propri limiti ma inciampa, sempre un passo prima. Con questo nuovo brano, Kalpa si spinge verso nuovi orizzonti sonori che intrecciano indie-folk, country e art rock, costruendo un flusso di coscienza che suona come una jam tra cowboy falliti e romantici disillusi.

Dopo “PRIMA VERA” e “NON MUORI MAI”, Kalpa continua a esplorare il proprio universo musicale con un approccio ancora più radicale: batterie leggere, chitarre luminose e un assolo di sax che sigilla il tutto con malinconica eleganza.