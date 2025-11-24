Il film “Pallottole su Broadway” in seconda serata su Rai 5: la trama

Il film di Woody Allen “Pallottole su Broadway”, in onda lunedì 24 novembre alle 23.35 su Rai 5. Nel cast, Jennifer Tilly, John Cusack: la trama

New York, anni ’20. A Broadway, il regista David Shayne accetta i fondi del boss Nick Valenti, che vuole lanciare la sua giovane amante nella sua nuova commedia. Tra attori eccentrici, pupe svampite, gangster, e un sicario dal talento imprevisto, David dovrà lottare per salvare lo spettacolo e forse anche l’amore. È il film di Woody Allen “Pallottole su Broadway”, in onda lunedì 24 novembre alle 23.35 su Rai 5. Nel cast, Jennifer Tilly, John Cusack, Chazz Palminteri, Tracey Ullman, Jack Warden.