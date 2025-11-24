Il caso dei “neonati rubati” a “Storie di sera” nella notte su Rai 1

Lunedì 24 novembre torna “Storie di sera”, il programma condotto da Eleonora Daniele in onda alle 23.30 su Rai 1. La storia dei “neonati rubati” sta emergendo come un sistema molto più ampio. Bambini nati vivi, dichiarati morti, presunti trasferimenti mai effettuati, assenza totale di documenti e registri, firme estorte a madri in stato di shock.

Le storie di Carla, Filomena e Francesco Oliverio, Antonio e la signora Carolina, protagonisti diretti di questa vicenda e di un percorso di ricerca della verità che dura da più di cinquant’anni. Che fine hanno fatto quei bambini? Una puntata che restituisce voce a chi l’ha persa e che prova, dopo mezzo secolo, a ricomporre un pezzo di verità.