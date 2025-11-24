Fuori “All the Things You Are”, nuovo singolo di Simona Trentacoste & SMAT Quartet

Esce “All the Things You Are” nuovo singolo di Simona Trentacoste & SMAT Quartet che anticipa l’album “Siamo molto interessanti”

A partire da oggi è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “All the Things You Are” (etichetta Nadir Music Label, distribuzione Believe Digital), il nuovo singolo e videoclip di Simona Trentacoste & SMAT Quartet, che anticipa l’uscita dell’album “Siamo molto interessanti”, un progetto in cui si celebra la storia e l’essenza del jazz con rispetto e consapevolezza, ma senza rinunciare alla propria identità artistica. Un lavoro che intreccia introspezione e leggerezza, memoria e innovazione, trasformando l’ascolto in un’esperienza di pura autenticità musicale.

“All the Things You Are” è uno degli standard più amati e interpretati della storia del jazz. Composto nel 1939 da Jerome Kern, con testo di Oscar Hammerstein II, nacque per il musical di Broadway “Very Warm for May”, ma trovò la sua vera dimensione solo dopo, diventando un classico intramontabile. Da Charlie Parker a Ella Fitzgerald, da Sarah Vaughan a Stan Getz, fino a Dizzy Gillespie – che nel 1945 introdusse una celebre versione bebop – questo brano è divenuto terreno fertile per l’espressione e la libertà musicale di generazioni di artisti.

Nella nuova versione firmata da Simona Trentacoste & SMAT Quartet, il brano viene reinterpretato con un approccio intimo e raffinato, in cui la melodia dialoga con nuove armonie e il tempo si fa elastico e vivo. Il quartetto – composto da Massimo Moriconi al contrabbasso, Tony Brundo al pianoforte, Antonio Petralia alla batteria e Simona Trentacoste alla voce – esplora l’interplay come linguaggio emotivo, creando una dimensione sonora eterea e sospesa, dove la musica diventa un luogo dell’anima e della cura.

“In questo brano abbiamo cercato – dichiara Simona Trentacoste – l’essenza della leggerezza, quella che non è superficialità, ma consapevolezza. È un modo per restituire alla musica il suo respiro naturale, quello che nasce dal silenzio, dall’ascolto e dall’incontro tra anime che si riconoscono attraverso il suono.”

Ad accompagnare il singolo, un videoclip che trasforma in immagini la delicatezza dell’esecuzione musicale: un corpo di donna prende vita dal tratto di una matita su un foglio ruvido, danzando in uno spazio privo di gravità, simbolo di quel luogo interiore dove nascono l’amore, la musica, l’ascolto e la bellezza.

“All the Things You Are” vede Simona Trentacoste alla voce, Tony Brundo al pianoforte, Massimo Moriconi al contrabbasso e Antonio Petralia alla batteria. L’arrangiamento e l’interpretazione portano la firma di Simona Trentacoste & SMAT Quartet, che hanno curato l’intero processo creativo con un approccio intimo e collettivo. La produzione esecutiva è a cura dell’Associazione Musikante. La produzione artistica è a cura di Simona Trentacoste & SMAT Quartet.