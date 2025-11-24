Elezioni regionali senza sorprese: Veneto al centrodestra, Campania e Puglia al centrosinistra

Ecco i risultati dei primi exit poll delle elezioni regionali: Stefani in vantaggio in Veneto, Fico in Campania e Decaro in Puglia

Secondo i secondi exit poll Opinio per la Rai, il centrodestra con Alberto Stefani sarebbe in vantaggio in Veneto, mentre in Campania e in Puglia prevale il centrosinistra, rispettivamente con Roberto Fico e Antonio Decaro.

L’affluenza resta bassa: alle 23 di ieri aveva votato soltanto il 31,7% degli aventi diritto. Nel dettaglio: 33,8% in Veneto, 32% in Campania e 29,4% in Puglia. In totale erano chiamati alle urne quasi 5 milioni in Campania, circa 4 milioni in Puglia e 4,3 milioni in Veneto.

SECONDO EXIT POLL RAI PER VENETO: STEFANI TRA 58 E 62%

Il secondo exit poll di Opinio per la Rai sulle regionali in Veneto conferma la cavalcata di Alberto Stefani, candidato del centrodestra, con altissimi consensi tra il 58,5 e il 62,5%. Resta indietro il candidato del centrosinistra, Giovanni Manildo, che ‘galleggia’ attorno al 30% (29-33%). Nella seconda rilevazione sale invece Riccardo Szumski (Resistere Veneto) con una forbice di consensi tra il 5 e il 7%.

CAMPANIA, II EXIT POLL: FICO 57,5-61,5% – CIRIELLI 33-37%

Per i secondi exit poll dati Consorzio Opinio per la Rai Roberto Fico, candidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, si attesta sul 57,5-61,5% dei voti. Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra, sul 33-37%: “Tornerò quando ci saranno dati consolidati”, spiega il viceministro ai giornalisti.

PUGLIA, II EXIT POLL: DECARO 66-70% – LOBUONO 27-31%

Per i secondi exit poll dati Consorzio Opinio per la Rai Antonio Decaro, candidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia, si attesta sul 66-70% dei voti. Luigi Lobuono, candidato del centrodestra, sul 27-31%.

