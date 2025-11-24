Arriva in radio “Bugiardo”, il nuovo singolo di ZZOLA

Arriva in radio “Bugiardo”, il nuovo inedito di ZZOLA, brano caratterizzato da melodie continue al pianoforte, piacevole e melodico già al primo ascolto, disponibile in digitale

«Nelle relazioni il bene e il male hanno un confine molto stretto e a volte si può essere angeli o demoni allo stesso tempo. Il testo di “Bugiardo” nasce da una relazione reale vissuta. Nella scrittura della storia – racconta Zzola – mi sentivo involontariamente come un demone che si era preso gioco di un angelo, questo abbinamento mi ha ricordato molto un film che avevo visto in passato, ‘La nona porta’ dove si narra di una storia tra demoni e angeli che termina all’interno di un castello medioevale sito in Francia chiamato Chateu de Puivert.»

Qui il video: https://youtu.be/9Qg2GRDOpDs

«Per il video ho preso ispirazione proprio dal film. Le immagini del Castello di Puivert e la trama del film sono state per me fonte di ispirazione, da qui mi è nata l’idea di girare il video nello stesso castello per dare spessore al brano. Per giorni interi abbiamo cercato di avere un contatto con la proprietà del castello – aggiunge Zzola – per capire se fosse possibile girare lì il video. I nostri sforzi sembravano vani, non si riusciva a contattare il castello ma, decisi ad andare fino in fondo, io e il mio produttore ci siamo recati direttamente sul posto attraversando le campagne francesi fino ad arrivare a Puivert. Sul posto abbiamo assoldato un videomaker del luogo e ci siamo avventurati verso le mura del Castello. Quello che è successo dopo questo viaggio senza alcuna certezza, si può vedere guardando le immagini del video.»

ZZOLA, nome d’arte di Leonardo Cazzola nato il 4 giugno del 2006 a Pavia. Fin da bambino è in contatto con la musica cantando nell’orchestra della scuola e con lo studio della chitarra apprende le basi di solfeggio e teoria musicale. Nel 2023 si trasferisce a Milano e inizia per sfizio a rappare in freestyle con gli amici. Ispirato dalle sue capacità il suo percorso musicale non si ferma e inizia a registrare e autoprodurre i primi testi in musica. A gennaio del 2024 viene pubblicato il primo brano, frutto dei primi testi scritti nel 2023, a cui sono seguiti altri brani e altri video, grazie al suo impegno e determinazione nella scrittura.

ZZOLA ha una personalità concreta e profonda che rende il suo stile, seppur cupo e malinconico, gradevole e scorrevole all’ascolto. Nei suoi testi riesce a cogliere emozioni e situazioni che fanno parte della vita comune di tutti, ma non solo, nel suo archivio ci sono anche brani che spaziano dal Rap al Pop passando anche da influenze Reggaeton e R&B. La sua ispirazione nasce da artisti che ama e segue come Lazza (da sempre il suo preferito), Tony Boy (uno degli ultimi emersi ma a suo avviso tra i migliori in circolazione), Icy Subzero (tra i più in voga nel reggaeton italiano attualmente) e Vale Pain (detentore della sua traccia preferita in assoluto “Cali”).

ZZOLA ha al suo attivo l’album “Finally 18”, pubblicato nel 2024, da cui ha estratto “Non mi basta” e “Crush”. Con il produttore Archimade, sta preparando nuovi brani, senza smettere di divertirsi con cover e sue personali versioni che omaggiano artisti che lo ispirano da sempre. Dopo “Viziata”, primo di una serie di singoli e “Tiempo perdido”, Zzola pubblica “Bugiardo” il nuovo inedito.