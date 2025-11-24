Alberto Conti pubblica “Sogni in svendita”

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Sogni in svendita”, il nuovo singolo di Alberto Conti che verrà pubblicato anche in versione ATMOS/Audio Spaziale per un’esperienza sonora immersiva

Commenta l’artista sul nuovo brano: “Questa canzone nasce dall’immagine di una corsa a ostacoli, dove ogni barriera rappresenta una sfida da superare con grinta e leggerezza. Questi ostacoli li ho voluti raccogliere virtualmente all’interno del videoclip.”

Il videoclip di “Sogni in svendita” è un viaggio emozionale tra ricordi, sogni e musica. Un collage di immagini vere, raccolte nel corso degli anni, che raccontano la storia di un ragazzo cresciuto con una chitarra in mano e la musica nel cuore. Dalle prime riprese amatoriali di quando era bambino fino ai 22 anni di oggi, il video mostra i momenti più autentici della sua vita: le giornate con gli amici, le vacanze, i sorrisi, la spensieratezza e quella passione che non lo ha mai abbandonato.

Un racconto sincero e potente, che celebra la crescita personale e artistica di Alberto Conti, trasformando i ricordi in un messaggio universale di amore per la musica e per la vita.