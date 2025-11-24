A “Nuovi Eroi” su Rai 3 la storia di Giada Baltieri

A “Nuovi Eroi”, la storia di Giada Baltieri. Su Rai 3 trenta nuove storie di eroi comuni, insigniti dal Presidente Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Giada convive con l’osteogenesi imperfetta, condizione genetica rara, e partecipa a eventi e incontri nelle scuole per sensibilizzare i coetanei sulle tematiche della disabilità, dando forza a chi affronta situazioni simili alla sua. Dal 2019, infatti, Giada è la principale promotrice dell’iniziativa benefica “CaminarDonando Run”, ideata insieme ad altre associazioni, tra cui ASITOI (Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta).

La sua storia di tenacia e resilienza, in onda lunedì 24 novembre alle 20.15 su Rai 3, è arrivata anche al Presidente Mattarella, che l’ha insignita dell’onorificenza di Alfiere della Repubblica.“Nuovi Eroi”: le grandi storie di eroismo quotidiano di cittadine e cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda dal lunedì al venerdì. Anche per questa stagione, a guidare il racconto la voce fuori campo di Veronica Pivetti.