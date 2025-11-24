A “Lo Stato delle Cose” stasera su Rai 3 Michele Santoro e Bruno Vespa

A “Lo Stato delle Cose” stasera su Rai 3 ospiti Michele Santoro e Bruno Vespa. In scaletta le novità su Garlasco e su Emanuela Orlandi

Ospiti d’eccezione de “Lo Stato delle Cose”, lunedì 24 novembre alle 21.20 su Rai 3, sono Michele Santoro e Bruno Vespa, due tra i più importanti protagonisti dell’informazione televisiva italiana, che si confronteranno, “faccia a faccia”, sull’attualità politica italiana e internazionale.

Con Massimo Giletti si torna poi sul giallo di Garlasco con le ultime novità: tra gli elementi che hanno portato alla condanna di Alberto Stasi c’è il racconto di come trovò il corpo di Chiara quel 13 agosto 2007. È vero che l’allora maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto gli mostrò una foto del cadavere prima degli interrogatori? A rispondere i protagonisti delle prime indagini, Francesco Marchetto e l’allora suo superiore, il colonnello Gennaro Cassese che sono da sempre su posizioni contrapposte.

E ancora, il caso di Emanuela Orlandi si riaccende alla luce di documenti molto importanti che scoprirebbero un nuovo scenario in merito alla sua scomparsa. Tra i nuovi protagonisti c’è lo zio acquisito della ragazza, Mario Meneguzzi, dipendente delle Camera dei deputati, che fu pedinato immediatamente dopo la scomparsa della nipote, ma il resoconto di questi pedinamenti è stato strappato dalla relazione. E spunta anche il nome di un alto funzionario superiore di Meneguzzi. Perché e in che modo sarebbero uniti nella vicenda Orlandi? Infine, grazie all’inchiesta portata avanti da “Lo Stato delle Cose” sulla società “Mondello Italo belga” di cui il programma ha raccontato per settimane le ombre, ora la Società rischia di vedersi revocare, su richiesta della Commissione Antimafia, la concessione della spiaggia di una delle più belle località siciliane.