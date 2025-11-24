A “Elisir” oggi su Rai 3 si parla dell’infarto

Quali sono i sintomi con cui si manifesta un infarto in corso? Se ne parla nella puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi su Rai 3

Quali sono i sintomi con cui si manifesta un infarto in corso? La puntata di “Elisir” – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 24 novembre alle 10.55 su Rai 3 – si occuperà di ciò che accade quando il flusso di sangue a una parte del muscolo cardiaco si blocca a causa dell’ostruzione di un’arteria coronaria. In studio, Gianfranco Sinagra, ordinario di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare all’Università di Trieste e direttore del Dipartimento Cardiovascolare presso l’Ospedale Asugi di Trieste, parlerà dei fattori di rischio e delle tecniche di intervento.

A seguire, nella rubrica “È vero che?”, si sfateranno i falsi miti sull’HPV o Papillomavirus umano, un gruppo di virus estremamente comune, trasmesso principalmente per via sessuale, che può causare infezioni asintomatiche o provocare lesioni benigne. Esiste un vaccino contro il papillomavirus? Si farà chiarezza in studio con Rosa De Vincenzo, professore aggregato di Clinica Ostetrica e Ginecologica presso il Policlinico Gemelli di Roma.

Nello spazio conclusivo “L’abc della salute” si parlerà di glicemia alta. La glicemia è la concentrazione di glucosio nel sangue, uno zucchero indispensabile al funzionamento del nostro organismo. Viene mantenuta stabile da diversi ormoni, tuttavia alcune condizioni possono alterarla. Come prevenire questo problema? In che modo si può gestire la glicemia? In studio Francesco Dentali, direttore del Dipartimento di Area Medica della Asst Sette Laghi di Varese e Professore Associato di Medicina Interna all’Università dell’Insubria di Varese.