A “È sempre mezzogiorno!” su Rai 1 tra gli ospiti Pio e Amedeo

Lo studio di Antonella Clerici attende in un’atmosfera già pre-natalizia l’arrivo della brigata di cuochi di “È sempre mezzogiorno!”. Gli esperti di cucina provenienti da tutta Italia suggeriranno preparati per colazioni, pranzi e cene. La trasmissione, in onda da lunedì 24 a venerdì 28 novembre alle 11.55 su Rai 1, è realizzata dalla direzione intrattenimento Day Time in collaborazione con Stand by me.

Pio e Amedeo saranno ospiti lunedì 24 novembre, mentre martedì 25 Antonella Clerici intervisterà Elisabetta Canalis.

In studio, come sempre, anche il cast fisso di “È sempre mezzogiorno!”, con la nutrizionista Evelina Flachi a esortare alla consapevolezza alimentare e con Fulvio Marino a infornare lievitati. Ci sarà anche il “professor” Daniele Persegani e Alfio Bottaro.Venerdì, poi, il consueto appuntamento con Carlotta Mantovan e le novità più “sfiziose” del mondo del food. Angela Frenda racconterà inoltre una storia, un episodio, o un personaggio legato a un piatto particolare che verrà cucinato in studio. Il farmer della trasmissione, Matteo Fiocco, spiegherà come trapiantare e coltivare ortaggi di stagione.Produttori di eccellenze si collegheranno da tutta Italia per raccontare i segreti della propria tradizione agricola all’enogastronomo Andrea Amadei. Federico Quaranta, infine, proporrà un viaggio emozionale nei paesaggi italiani.

Per contattare la redazione del programma è attiva la mail esempremezzogiorno@rai.it. Per prenotarsi alle manches di giochi telefonici si può telefonare al numero 06.37722090 o collegarsi al sito internet giocherai.it/giochitel/ per partecipare alle estrazioni quotidiane dei concorrenti.