Storie di imprenditoria al femminile a “Il posto giusto” oggi su Rai 3

Oggi all’ora di pranzo su Rai 3 torna “Il Posto Giusto” con Giampiero Marrazzo e Simona Vanni con storie di imprenditoria al femminile

Artigianalità e innovazione, con molte storie di imprenditoria al femminile: le propone “Il Posto Giusto”, il programma con Giampiero Marrazzo e Simona Vanni dedicato al mondo del lavoro e realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al contributo dell’Unione europea – Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027, in domenica 23 novembre alle 13.00 su Rai 3.

Con Francesca Cocco si scoprirà come produrre tessuti partendo dai batteri, grazie a una start up nata in provincia di Caserta, mentre Giorgia Puleo racconterà come – da vittima di violenza e maltrattamenti – ha trovato il coraggio di reagire e costruire la propria strada professionale diventando imprenditrice.

L’esperto di politiche del lavoro Romano Benini, poi, spiegherà i progetti e i fondi a disposizione delle imprese nelle aree dell’Appennino colpite dal terremoto del 2016.

Con Stefano Raia, dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si parlerà degli incentivi a disposizione di chi vuole fare impresa nel Mezzogiorno.

Laura Ferrari, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, fornirà informazioni utili su AppLI, il web coach promosso dal Ministero del Lavoro e pensato per i giovani in cerca di occupazione.

Torna anche l’appuntamento con la scrittrice Antonella Boralevi e la sua rubrica “Lavoro e sentimento”, per parlare di Generosità.

E poi, spazio ai mestieri del futuro, con la web creator Martina Socrate che incontrerà un professionista definito “Il mago del sostenibile”.

Ospiti in studio i ragazzi dell’ITS Tech and Food di Parma.

Il programma ha un profilo Instagram: @ilpostogiustorai dove si potranno trovare informazioni su servizi e puntate, e contenuti extra. L’indirizzo mail è ilpostogiusto@rai.it. È possibile rivedere le puntate su RaiPlay.