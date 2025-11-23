Serata thriller su Rai 4 con “No Exit”: la trama del film

Domenica 23 novembre, alle 21.20, Rai 4 si tinge di giallo con il thriller “No Exit”. La trama dell’adrenalinico giallo/thriller diretto da Damien Power

In viaggio per un’emergenza famigliare, la giovane Darby è costretta a fermarsi nel diner di un’area di sosta a causa di una tempesta di neve che rende la strada impraticabile. Ben presto, la ragazza si rende conto che nel parcheggio, in un anonimo furgone, è rinchiusa una bambina, vittima di rapimento: il rapitore è uno degli sconosciuti che ha cercato riparo nel diner. Di chi si tratterà?

Adrenalinico giallo/thriller diretto da Damien Power e tratto dal romanzo di Taylor Adams, "No Exit" porta in scena la più tipica situazione da 'whodunit' che ha fatto la fortuna delle opere di Agatha Christie, traslata però al linguaggio pulp. Grande successo di pubblico in streaming, "No Exit" vanta nel ruolo della tenace protagonista Havana Rose Liu, attrice e modella, nota per essere tra le protagoniste del teen-movie "Bottoms".