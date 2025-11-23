“Il fuoco del peccato” di Neil LaBute stasera su Rai 2: la trama del film

Diane Kruger in versione femme fatale: domenica 23 novembre alle 21.00, Rai 2 propone in prima visione “Il fuoco del peccato”, un noir classico
Diane Kruger in versione femme fatale: domenica 23 novembre alle 21.00, Rai 2 propone in prima visione “Il fuoco del peccato”, un noir classico con una magnetica e sensuale Kruger nel ruolo di una pericolosa seduttrice.
Ambientato nella tranquilla cittadina di Twin Oaks, Rhode Island, il film racconta la storia intensa e tormentata di Connor Bates, giovane ex detenuto che cerca di ricomporre la propria vita lavorando in biblioteca.
La sua esistenza prende una piega pericolosa quando incontra Marilyn Chambers, una donna affascinante ma segnata da una burrascosa situazione coniugale. Tra i due nasce una relazione travolgente che, in un’atmosfera carica di suspense e ambiguità, trascina Connor in un vortice di pericoli, passioni proibite e inganni.