Il film “Non così vicino” con Tom Hanks oggi su Rai 1: la trama

Stasera su Rai 1 “Non così vicino” con Tom Hanks, un film di Marc Forster su un incontro che cambia tutto: ecco la trama

Umanità, seconde possibilità e un incontro che cambia tutto: in prima visione su Rai 1, domenica 23 novembre alle 21.30 c’è “Non così vicino”, il ritratto toccante e ironico di Otto, un uomo solitario e disilluso che ha perso il gusto per la vita. Preciso, inflessibile e poco incline ai sentimenti, Otto trascorre le sue giornate seguendo routine immutabili, fino a quando l’arrivo dei nuovi vicini rompe il silenzio che si è costruito attorno.

Marisol, energica e determinata, scorge dietro la sua ruvidità un’umanità fragile che chiede solo di essere ascoltata. Da un romanzo svedese di grande successo – “A Man Called Ove” (L’uomo che metteva in ordine il mondo) di Fredrik Backman – il film intreccia comicità e commozione, raccontando con delicatezza il potere delle relazioni e la forza dei legami inaspettati. Una storia che scava nel dolore, ma che trova nella solidarietà quotidiana la strada per un nuovo inizio.