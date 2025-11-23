Giovani e bellezza a “Genitori, che fare?” oggi su Rai 2

Il rapporto dei giovani con la bellezza: a “Genitori, che fare?” – in onda domenica 23 novembre alle 17.00 su Rai 2 – Gianni Ippoliti propone un confronto diretto

Il rapporto dei giovani con la bellezza: a “Genitori, che fare?” – in onda domenica 23 novembre alle 17.00 su Rai 2 – Gianni Ippoliti propone un confronto diretto e senza filtri tra genitori e ragazzi presenti in studio, chiamati a raccontare aspettative, paure, modelli culturali e l’impatto della “bellezza performativa” sulla vita quotidiana. Un dialogo fatto di domande spontanee e riflessioni condivise, per capire insieme come proteggere l’autostima dei più giovani e come accompagnarli verso un uso più consapevole della propria immagine.

A rispondere ai dubbi delle famiglie e ad approfondire le molte sfaccettature del tema interverranno: Sara Eba, psicologa e sessuologa; Norma Cameli, responsabile dell’Unità di Dermatologia Clinica e Correttiva dell’IRCCS San Gallicano di Roma; Miriam Incurvati, psicoterapeuta dell’età evolutiva e presidente dell’Associazione Progetto Pioneer.