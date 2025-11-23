Elezioni regionali: urne aperte in Campania, Puglia e Veneto

Elezioni regionali, domenica 23 e lunedì 24 novembre sono chiamati al voto quasi 13 milioni di cittadini di tre regioni: Campania, Puglia e Veneto

Domenica 23 e lunedì 24 novembre sono chiamati al voto quasi 13 milioni di cittadini di tre regioni: Campania, Puglia e Veneto. I cittadini votano per eleggere il Presidente della Giunta Regionale e i componenti del Consiglio Regionale.

Questa tornata elettorale, l’ultima per le regionali, rappresenta un banco di prova importante per le forze politiche nazionali: è infatti vista come un test sulla tenuta dell’attuale governo. De Luca in Campania, Emiliano in Puglia e Zaia in Veneto sono i tre governatori uscenti che non si sono potuti ri-candidare per la regola del limite dei due mandati consecutivi.

TUTTI I CANDIDATI REGIONE PER REGIONE

Regione Candidato Centrodestra Candidato Centrosinistra / Campo Largo Candidati delle altre liste Campania Edmondo Cirielli (Fdi, FI, Lega…) Roberto Fico (M5S + Pd + civiche) Nicola Campanile (Per- per le persone e la Comunità), Giuliano Granato (Campania popolare), Carlo Arnese (Forza del popolo), Stefano Bandecchi (Dimensione Bandecchi) Puglia Luigi Lobuono (FdI, Lega, FI, Noi Moderati…) Antonio Decaro (PD, M5S, Verdi, civiche) Ada Donno (Puglia pacifista e popolare) e Sabino Mangano (lAlleanza civile per la Puglia). Veneto Alberto Stefani (Lega, FdI, FI, Udc…) Giovanni Manildo (PD, M5S, AVS…) Riccardo Szumski (Resistere Veneto), Fabio Bui (Popolari per il Veneto), Marco Rizzo (Democrazia sovrana e popolare)

COME SI VOTA

Nelle due giornate i seggi saranno aperti rispettivamente dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15. Per votare è necessario recarsi ai seggi muniti di tessera elettorale e di valido documento di riconoscimento. Si può votare per il candidato presidente oppure per il presidente e per una lista collegata. Tracciando una X solo sul simbolo di una lista, il voto va anche al candidato presidente ad essa collegato. Si può votare per un candidato presidente e per una lista che sostiene un diverso candidato presidente. Per il Consiglio Regionale è possibile esprimere fino a 2 preferenze, purché di genere diverso. Viene eletto Presidente il candidato che riceve il maggior numero di voti.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)