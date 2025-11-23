Elezioni regionali: urne aperte in Campania, Puglia e Veneto

Elezioni regionali, domenica 23 e lunedì 24 novembre sono chiamati al voto quasi 13 milioni di cittadini di tre regioni: Campania, Puglia e Veneto
Domenica 23 e lunedì 24 novembre sono chiamati al voto quasi 13 milioni di cittadini di tre regioni: Campania, Puglia e Veneto. I cittadini votano per eleggere il Presidente della Giunta Regionale e i componenti del Consiglio Regionale.
Questa tornata elettorale, l’ultima per le regionali, rappresenta un banco di prova importante per le forze politiche nazionali: è infatti vista come un test sulla tenuta dell’attuale governo. De Luca in Campania, Emiliano in Puglia e Zaia in Veneto sono i tre governatori uscenti che non si sono potuti ri-candidare per la regola del limite dei due mandati consecutivi.
TUTTI I CANDIDATI REGIONE PER REGIONE
|Regione
|Candidato Centrodestra
|Candidato Centrosinistra / Campo Largo
|Candidati delle altre liste
|Campania
|Edmondo Cirielli (Fdi, FI, Lega…)
|Roberto Fico (M5S + Pd + civiche)
|Nicola Campanile (Per- per le persone e la Comunità), Giuliano Granato (Campania popolare), Carlo Arnese (Forza del popolo), Stefano Bandecchi (Dimensione Bandecchi)
|Puglia
|Luigi Lobuono (FdI, Lega, FI, Noi Moderati…)
|Antonio Decaro (PD, M5S, Verdi, civiche)
|Ada Donno (Puglia pacifista e popolare) e Sabino Mangano (lAlleanza civile per la Puglia).
|Veneto
|Alberto Stefani (Lega, FdI, FI, Udc…)
|Giovanni Manildo (PD, M5S, AVS…)
|Riccardo Szumski (Resistere Veneto), Fabio Bui (Popolari per il Veneto), Marco Rizzo (Democrazia sovrana e popolare)
COME SI VOTA
Nelle due giornate i seggi saranno aperti rispettivamente dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15. Per votare è necessario recarsi ai seggi muniti di tessera elettorale e di valido documento di riconoscimento. Si può votare per il candidato presidente oppure per il presidente e per una lista collegata. Tracciando una X solo sul simbolo di una lista, il voto va anche al candidato presidente ad essa collegato. Si può votare per un candidato presidente e per una lista che sostiene un diverso candidato presidente. Per il Consiglio Regionale è possibile esprimere fino a 2 preferenze, purché di genere diverso. Viene eletto Presidente il candidato che riceve il maggior numero di voti.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)