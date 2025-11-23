“Dall’Irlanda al Canada: il cavo che cambiò il mondo” su Rai 5 per “5000 anni e +”

Stasera su Rai 5 “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità” con “Dall’Irlanda al Canada: il cavo che cambiò il mondo”

La storia del primo cavo di comunicazione transatlantico ad attraversare il fondale oceanico, dalla contea di Kerry, Irlanda, a Terranova, Canada. A “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità” in onda domenica 23 novembre alle 21.20 su Rai 5, Giorgio Zanchini con il professor Daniele Fiorentino ricostruisce una vicenda resa possibile 165 anni fa da visionari e pionieri, che grazie alla propria ingegnosità e instancabile ricerca, contribuiscono a realizzare uno dei più grandi successi scientifici della loro epoca.

Tra loro ci sono Cyrus Field, un ricco uomo d’affari; Samuel Morse, inventore del telegrafo e del codice Morse; Isambard Kingdom Brunel, l’ingegnere britannico che supera i limiti e i budget; e il fisico di Belfast Lord Kelvin, cui è affidato il calcolo di come realizzare ciò che fino ad allora era stato ritenuto impossibile. A 5000 anni e + uno spaccato dell’impresa di coloro che hanno collegato con successo il Nord America e l’Europa, per la prima volta.