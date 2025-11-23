“Bellissima Italia Generazione Green” su Rai 2 oggi va a Gubbio

“Bellissima Italia Generazione Green” va a Gubbio. Il programma oggi su Rai 2 alla scoperta della cittadina medievale nel cuore dell’Umbria

Nella seconda puntata della nuova stagione di “Bellissima Italia Generazione Green” in onda domenica 23 novembre alle 14.00 su Rai 2, Fabrizio Rocca andrà alla scoperta di Gubbio. Il viaggio partirà dai giardini pensili del Palazzo Ducale per proseguire su Piazza Grande, cuore della città e centro nevralgico della Festa dei Ceri che vanta una tradizione quasi millenaria. Passeggiando per i luoghi cari a San Francesco, si farà tappa presso “l’Università dei Muratori, Scalpellini e Arti Congeneri”, erede dell’antica corporazione dell’Ars Magistrorum Laopidarium, che ha reso grande la città di Gubbio dal punto di vista architettonico.

Fabrizio Rocca porterà i telespettatori alla scoperta del Parco del Monte Cucco, un’importante area naturalistica che consente, tra le tante attività, anche quella del volo libero attraverso il deltaplano. Affronterà poi il percorso lungo l’Acquedotto medievale nella Gola del Bottaccione, sito di grande importanza anche dal punto di vista geologico in cui sono state ritrovate importanti tracce dell’asteroide che 66 milioni di anni fa determinò la quinta estinzione di massa.

Il viaggio si concluderà infine dinanzi all’Anfiteatro Romano datato al I secolo a.C. dove Fabrizio gusterà due pietanze tipiche di Gubbio, la crescia e il brustengo.

“Bellissima Italia Generazione Green” è una produzione firmata Alter Ego – Ege Produzioni. Scritta da Francesco Calella con la regia di Antonio Costantino.