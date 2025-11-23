Aretha Franklin a “Binario cinema” su Rai Storia con “Respect”: la trama

Aretha Franklin, la sua musica, la sua vita: le racconta il regista Liesl Tommy in “Respect”, in onda domenica 23 novembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”. Nel cast Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Audra McDonald. È il 1952 e la piccola Aretha vive a Detroit con le sorelle e il padre, un pastore battista. La morte della mamma ha traumatizzato la bambina che si rifiuterà di parlare finché il padre, durante una funzione, la costringe a cantare in chiesa.

E lei rivela un talento precoce e fuori dal comune. Seguono figli, mariti, dipendenze, frustrazioni e la storia del successo planetario di quella che è stata la più grande cantante gospel della storia e una delle protagoniste indiscusse del panorama musicale Usa. Il film è un ambizioso e completo biopic, realizzato nel 2021, l’anno in cui Aretha, settantaseienne, moriva per un tumore al pancreas. Prima della sua scomparsa la Franklin aveva fatto in tempo a dare il suo benestare alla splendida protagonista del film, Jennifer Hudson, già premio Oscar come migliore attrice non protagonista per “Dreamgirls”, che si è presa in carico anche l’impegnativo compito di reinterpretare i brani originali.