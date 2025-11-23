Alienazione a Manhattan in “Taxi Driver” su Rai Movie: la trama del film

Il capolavoro di Martin Scorsese Taxi Driver – acclamato dalla critica e Palma d’oro al Festival di Cannes nel 1976 – scritto da Paul Schrader, stasera su Rai Movie: la trama

Un superclassico su Rai Movie: domenica 23 novembre alle 21.10 c’è “Taxi Driver”. Tornato in città dopo aver combattuto in Vietnam, Travis fatica a riinserirsi nella dimensione civile. Solo e apatico, s’impiega come taxista, e col nuovo lavoro il suo grado di alienazione non fa che aumentare. L’incontro con Betsy, bella e sofisticata, è disastroso e fa detonare la follia nell’uomo, che si arma fino ai denti e si mette in guerra col resto del mondo.

Il capolavoro di Martin Scorsese – acclamato dalla critica e Palma d’oro al Festival di Cannes nel 1976 – scritto da Paul Schrader, trasferisce fra le strade di Manhattan temi e cinematografia fino allora prediletti dagli autori europei. Il cast lo segue, con De Niro che, fresco di Oscar preso l’anno prima con “Il padrino parte II”, dà vita a una figura allo stesso tempo sfumata e monumentale. La colonna sonora è firmata Bernard Hermann diventata, dopo il film, un grande classico. Nel cast anche Cybill Shepherd, Jodie Foster, Harvey Keitel, Albert Brooks, Leonard Harris, Peter Boyle.