“A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo” oggi su Rai 1 arriva a Siena

Siena nasconde un legame profondo con i giubilei e, in particolare, col primo giubileo della Storia. Domenica 23 novembre, alle 10.05 su Rai 1, la racconta “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”

Ultima grande meta per i pellegrini medievali sulla via Francigena, – come testimoniano i meravigliosi affreschi dell’antico ospedale di Santa Maria della Scala – la città di Siena nasconde un legame profondo con i giubilei e, in particolare, col primo giubileo della Storia. Domenica 23 novembre, alle 10.05 su Rai 1, nuovo appuntamento con “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”, una serie di appuntamenti di Rai Cultura alla scoperta del Giubileo 2025.

Un dettaglio nascosto sulla facciata del Duomo di Siena racconta di Papa Bonifacio VIII e della sua bolla di indizione. Arte, fede, genio, bellezza. Da scoprire all’interno del Duomo, i pavimenti, la magnifica libreria Piccolomini e il battistero, dove ammirare un’opera di Donatello.

A Fontebranda, fonte frequentata anche da Santa Caterina e dalla sua famiglia, la scoperta della storia di speranza di Cristina Lorenzoni e di suo figlio. All’interno della puntata Paolo Balduzzi conduce gli spettatori a Genazzano e Roberto Celestri a Villa Torlonia.