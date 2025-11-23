In occasione del messaggio per la 40ª Giornata Mondiale della Gioventù “A Sua Immagine” oggi su Rai 1 dedica la puntata ai giovani e alle sfide educative

Domenica 23 novembre, alle 10.30 su Rai 1, nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura. In occasione del messaggio per la 40ª Giornata Mondiale della Gioventù, “A Sua Immagine” dedica la puntata ai giovani e alle sfide educative del nostro tempo. Nel messaggio Papa Leone XIV invita i ragazzi a essere testimoni di speranza, affrontando le difficoltà e scegliendo percorsi autentici.

Temi della puntata: giovani e futuro, tra fragilità e desiderio di cose grandi; dipendenza da smartphone e videogiochi, il ruolo della famiglia e della comunità, sport e gioco come alternative sane, la dimensione spirituale come risposta alle sfide del digitale. Ospiti di Lorena Bianchetti don Andrea Cavallini, docente presso la Pontificia Università Gregoriana, e la coppia Alberto Pellai, psicoterapeuta e Barbara Tamborini, psicopedagogista, genitori di quattro figli e impegnati da anni sui temi dell’educazione. Servizi speciali dal Policlinico Gemelli: il primo ambulatorio nato in Italia per dipendenza da Internet con la testimonianza di una mamma, la storia di Francesco Pratesi, Alfiere della Repubblica e da Molteno (Lecco): la squadra femminile di volley CSI, esempio di sport e passione.

A seguire, alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Basilica dei Santi Quattro Coronati in Roma.

Alla fine della S. Messa spazio alla rubrica “Dentro il Giubileo” che guida verso l’Anno Santo.

Alle 12.00 verrà trasmesso, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.