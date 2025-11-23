A “Check-Up” stamani su Rai 1 si parla di obesità

E’ dedicato al tema dell’obesità il nuovo appuntamento con “Check-Up”, lo storico programma di informazione medica della Rai condotto da Luana Ravegnini

E’ dedicato al tema dell’obesità il nuovo appuntamento con “Check-Up”, lo storico programma di informazione medica della Rai condotto da Luana Ravegnini in onda domenica 23 novembre alle 9.15 su Rai 1, su RaiPlay e, in podcast, su RaiPlay Sound. La professoressa Laura Di Renzo, Ordinario di Nutrizione Clinica presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, insieme alla dottoressa Barbara Pala, ricercatrice presso il medesimo ateneo, apriranno la puntata con un approfondimento dedicato agli esami necessari ad identificare il tipo di obesità, in particolare l’adipometria che verrà eseguita in studio.

Il professor Paolo De Paolis, Direttore dell’Unità Operativa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, illustrerà poi, con il supporto della grafica tridimensionale, i meccanismi attraverso i quali l’obesità può condurre all’insufficienza renale.

Seguirà l’intervento del professor Antonio Moschetta, Direttore dell’Unità Operativa di Medicina Interna del Policlinico – Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che approfondirà le cause e le caratteristiche del fegato grasso.

Il professor Pietro Lorenzetti, chirurgo plastico e docente presso l’Università degli Studi di Camerino, analizzerà gli effetti del calo ponderale dopo un intervento bariatrico, con particolare riferimento alle conseguenze estetiche e funzionali, quali l’eccesso cutaneo e la perdita di tonicità dei tessuti.

Il professor Stefano Bianchi, Responsabile dell’Unità Operativa di Aritmologia Cardiaca dell’Ospedale Isola Tiberina, affronterà il tema del peso in eccesso come fattore di rischio per la salute del cuore e del sistema cardiocircolatorio.

Spazio, infine, alla psiche, con il dottor Leonardo Mendolicchio, Direttore del Dipartimento Disturbi Alimentari dell’Istituto Auxologico, che spiegherà come funziona il cervello in una condizione di obesità.