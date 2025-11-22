Tir contromano: tragedia sfiorata sulla A1 da Pian del Voglio in direzione Bologna

Tir contromano sull’A1 per un chilometro e mezzo, l’autista fermato prima che entrasse in galleria. Ora rischia la revoca della patente e una maxi multa

Ha percorso oltre un chilometro e mezzo contromano sull’A1 ed è stato quasi un miracolo che nessuno degli automobilisti che ha incrociato abbia avuto un incidente. Con il suo Tir, era entrato in autostrada dal casello di Pian del Voglio e poi ha imboccato l’autostrada contromano in direzione Bologna. Il rischio che si verificasse un frontale è stato altissimo. L’episodio è avvenuto il 7 novembre 2025 e alla fine grazie a uno studiato intervento della Polizia stradale si è riusciti a evitare incidenti. Si tratta di uno dei tratti più trafficati della dorsale appenninica.

Per riuscire a fermare l’autista, un uomo di origine straniera dipendente di una azienda specializzata nel trasporto di materiale ferroso, la Polizia stradale ha man mano fatto rallentato la circolazione, con le pattuglie in modalità ‘safety car’. Sono riusciti a fermare il Tir poco prima che entrasse nella galleria Sospara: il passaggio di un Tir contromano avrebbe potuto provocare una strage

ORA RISCHIA LA REVOCA DELLA PATENTE

Come spiega una nota della Polizia stradale, all’autista è stata contestata la violazione prevista dall’art. 176 del CdS per guida contromano in autostrada, con la segnalazione per la revoca della patente di guida, già inviata al Prefetto di Bologna, che determinerà l’entità della sanzione amministrativa che potrebbe anche superare gli 8.000 euro. Sul mezzo pesante, infine, è stato disposto il fermo amministrativo di tre mesi.

